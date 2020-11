L’horreur au Brésil: une escapade à la plage vire au drame pour un couple et leur bébé de sept mois

Drame à la plage du Brésil

Une escapade à la plage s'est terminée de façon dramatique pour une famille brésilienne. Leurs corps sans vie ont été retrouvés sous les décombres après qu’une partie d’une falaise s'est effondrée. Stella, la maman, tenait son fils dans ses bras et a tout tenté pour le sauver, en vain.

La petite famille a profité d’une journée de congé pour se rendre avec leur chien à la plage de Praia de Pipa, près de leur maison dans l’État brésilien du Rio Grande do Norte. Ils se sont installés au bord d’une falaise afin de se mettre à l’ombre. Soudainement, une partie de celle-ci c'est effondrée. Hugo, Stella et leur bébé de sept mois ont été ensevelis par le sable et les rochers.





Des témoins de l’horrible scène se sont précipités et ont commencé à creuser afin de retrouver les victimes. Ils ont d’abord trouvé le père, et ensuite la mère qui tentait encore de protéger son bébé en le serrant fort contre son corps.





Les deux parents étaient morts, mais le bébé respirait encore. Un médecin a immédiatement tenté de réanimer le garçon de sept mois, en vain. Leur chien a également péri dans l'accident.





La commune consciente du danger

La municipalité de Tibau do Sul, où se trouve la plage, est consciente du danger que représente cette falaise creusée par les vagues. D’ailleurs, selon un porte-parole, la famille avait été avertie que s’installer à cet endroit pouvait être dangereux. Les autorités locales ont d’ores et déjà ordonné une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame.





“C’était une famille très heureuse”, a déclaré la mère de Stella, Sanzia, après la tragédie. Stella était psychologue de formation tandis qu’Hugo travaillait comme manager dans un hôtel. “Il aimait les animaux et la nature, était un père fier et avait toujours le sourire aux lèvres”, a déclaré un collègue.