L’Iran saisit un pétrolier sud-coréen dans le Golfe

L'Iran saisit un pétrolier Sud Coréen dans le Golf

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, ont saisi ce lundi un pétrolier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe, ont rapporté l'agence de presse Fars et un autre média local, invoquant "des risques pour l'environnement".