L’Iranienne battue par la police pour ne pas avoir porté le hijab est décédée

Ce jeudi, nous vous apprenions que Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, était dans le coma après avoir été battue par des policiers, car elle ne portait pas le hijab. La jeune femme est malheureusement décédée des suites de ce passage à tabac.

Mahsa Amini avait quitté le Kurdistan, où elle vivait, pour rendre visite à sa famille à Téhéran, lorsqu’elle a été arrêtée par une unité spéciale de la police iranienne chargée notamment de faire appliquer l’obligation pour les femmes de porter le voile. Dans un communiqué, la police de Téhéran a confirmé que Mahsa Amini avait été arrêtée, ainsi que d’autres femmes, pour se voir donner des “explications et des instructions” sur le code vestimentaire.

Selon son frère, Kiarash Amini, qui l’attendait devant le commissariat, il aurait aperçu des ambulances emmener sa sœur à l’hôpital. La jeune femme de 22 ans aurait fait une attaque cardiaque et cérébrale et serait tombée dans le coma après avoir été passée à tabac. “Je n’ai rien à perdre. Je ne laisserai pas les choses ainsi sans protester”, avait déclaré son frère, qui a désormais l’intention de porter plainte.

Selon l’agence de presse iranienne Fars, qui est perçue par l’occident comme une agence semi-officielle du gouvernement iranien, Mahsa Amini est décédée à l’hôpital. Selon la police de Téhéran, la jeune femme aurait été déclarée en état de mort cérébrale des suites d’un arrêt cardiaque.

A photo of Mahsa Amini in coma has been released.I am linking it here without preview, but everyone needs to see what the Islamic Republic of Iran is doing to its youth. This is deplorable and their impunity for these crimes is terrifying. #????_????? https://t.co/shn9KOEKJ0 https://t.co/BLzaOVDoMW