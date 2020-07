L’Italie envisage une prolongation de l'état d'urgence

Italie veut prolonger l'Etat d'Urgence

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a jugé possible vendredi que l'état d'urgence proclamé en raison de la pandémie de Covid-19 et expirant le 31 juillet soit prolongé afin de faciliter le contrôle du virus.

L'état d'urgence en Italie sert essentiellement à faciliter et accélérer la prise de décisions et de mesures destinées à combattre les effets d'un séisme, d'inondations ou d'autres catastrophes, ici en l'occurrence l'épidémie de Covid-19. “Raisonnablement, les conditions existent pour prolonger l'état d'urgence dû au coronavirus après la date du 31 juillet", a déclaré M. Conte devant la presse à Venise (nord-est).





“Tenir sous contrôle le virus”

"L'état d'urgence sert à tenir sous contrôle le virus. On n'a pas encore décidé, mais raisonnablement on s'achemine dans cette direction", a-t-il ajouté. "C'est une décision collective que nous prendrons en conseil des ministres (...) et une éventuelle prolongation signifie que nous serons en mesure de continuer à prendre les mesures nécessaires, même de faible portée", a précisé le chef du gouvernement italien.





Premier pays touché en Europe