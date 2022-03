L'Otan réfléchit aux conséquences à Long terme de la guerre en Ukraine

Les ministres de la Défense des trente pays de l’Otan se sont retrouvés mercredi matin à Bruxelles pour une réunion extraordinaire focalisée sur la guerre en Ukraine et les mesures à prendre pour défendre le territoire de l’Alliance face à toute agression venant de Russie.

“Nous examinerons non seulement les conséquences immédiates de l’invasion russe en Ukraine, mais aussi les conséquences à long terme et l’adaptation à long terme de notre alliance, comment renforcer encore notre dissuasion et notre défense”, a affirmé le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, à la presse à son arrivée au siège de l’Alliance.

Cette réunion doit aussi servir à “retirer tout espace de mauvais calcul ou d’incompréhension de la part de Moscou sur notre préparation à protéger et défendre tous les alliés”, a-t-il ajouté aux côtés du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.





Plusieurs centaines de milliers de militaires en alerte

M. Stoltenberg a réaffirmé que plusieurs centaines de milliers de militaires sont en état d’alerte et plus de 100.000 militaires américains sont présents en Europe” en remerciant les États-Unis pour leur engagement au sein de l’Otan.