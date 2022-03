L’Ukraine démasque une taupe russe dans son équipe de négociateurs: l’homme aurait été abattu par les services secrets

Les services secrets ukrainiens auraient découvert une taupe dans l’équipe qui s’est rendue en Biélorussie lundi pour négocier avec les Russes. L’accusé, Denis Kireev, aurait été abattu “lors de sa détention pour haute trahison”.

Sur les images remontant à lundi, on peut voir Kireev tout au fond de la table de négociations, du côté d’une délégation ukrainienne dirigée par Davyd Arakhamia (troisième à partir de la droite sur la photo). Les discussions ont eu lieu à Homel, la deuxième plus grande ville de la Biélorussie. Selon des médias ukrainiens, les services secrets auraient ensuite récupéré “des preuves claires” de la trahison de Kireev, dont des écoutes téléphoniques. Arrêté pour “haute trahison”, l’homme aurait été abattu par les autorités.

