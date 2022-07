L’Ukraine et la Russie ont signé avec la Turquie et l'ONU l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes

l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes

L'Ukraine et la Russie ont signé vendredi à Istanbul deux accords séparés avec la Turquie et les Nations unies sur l'exportation des céréales et produits agricoles via la mer Noire, a constaté l'AFP. Kiev a refusé de signer directement le texte avec Moscou, qui s'est engagé sur un accord identique avec Ankara et le secrétaire général des Nations unies.