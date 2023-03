L’usine d’une entreprise belge fortement endommagée par des bombardements à Bakhmout

Une usine du groupe de matériaux de construction Etex, située dans la ville ukrainienne de Bakhmout, a été bombardée à plusieurs reprises, causant d’importants dégâts.



Avant le début de la guerre en Ukraine, l’entreprise belge Etex possédait une usine de fabrication de plaques de plâtres ainsi qu’une carrière de gypse à Bakhmout. Heureusement, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, cette dernière a pris la décision de fermer l’usine et a aidé la plupart des travailleurs, soit environ 200 personnes, à se mettre à l’abri du conflit.

Déterminée à rester active en Ukraine



Etex espère reprendre ses activités en Ukraine dès que possible, a-t-elle déclaré lors de l’annonce de ses résultats annuels, en assurant être déterminée à rester active dans ce pays. Quant aux activités en Russie, Etex les a interrompues en vue d’une sortie du pays.