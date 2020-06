L'UE envisage de maintenir l’interdiction d’entrée aux ressortissants américains

L'UE interdit l'entre des ressortissants Américains

L'Union européenne envisage de maintenir l'interdiction d'entrée sur son territoire aux Américains une fois qu'elle aura rouvert ses frontières aux pays tiers, en raison de la pandémie de coronavirus toujours vivace aux États-Unis, indique mardi le New York Times.

Le quotidien cite deux listes de pays dont les ressortissants seraient autorisés à se rendre en Europe, et qui font l'objet de négociations au sein de l'UE. Les Américains sont pour l'instant exclus des deux listes, selon le New York Times qui a pu consulter ces listes.





Une fois que les représentants de chaque pays se seront mis d'accord sur une liste définitive, elle sera présentée, comme recommandation, avant le 1er juillet, explique le journal.





L'Union européenne prévoit de rouvrir ses frontières extérieures avec des pays tiers à cette date, à condition qu'ils remplissent certains critères sanitaires, que la situation épidémiologique y soit bonne et que la mesure soit réciproque.





Les États-Unis affichent le pire bilan du monde en valeur absolue

Alors que de nombreux pays d'Europe vivent un répit, les États-Unis affichent le pire bilan du monde en valeur absolue, avec plus de 120.000 morts et plus de 2,3 millions de cas détectés.





Les différents États américains ont pour beaucoup levé les mesures de confinement, et New York - de loin la ville la plus touchée - a fait un nouveau pas dans cette direction lundi avec la réouverture au public des commerces non essentiels. Mais plusieurs États du Sud et de l'Ouest du pays enregistrent une flambée du nombre de cas positifs.





En mars, le président Donald Trump a annoncé l'interdiction d'entrée aux États-Unis - toujours en cours - des voyageurs en provenance de 26 pays européens.