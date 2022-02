L'Ukraine rompt ses liens diplomatiques avec la Russie

l'Ukraine rompt ses relations diplomatiques avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi, dans une adresse à la nation, la rupture des liens diplomatiques avec Moscou, au premier jour de l’invasion de son pays par les forces armées russes.

“Nous avons rompu les liens diplomatiques avec la Russie”, a-t-il déclaré alors que ces relations avaient été maintenues même après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Malgré une situation sécuritaire et politique dégradée depuis huit ans, plus de 3 millions d’Ukrainiens vivent en Russie, et la continuité des services consulaires était considéré comme une priorité stratégique.





Moscou avait commencé mercredi à évacuer ses diplomates de ses ambassades et consulats en Ukraine.