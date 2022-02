L'Ukraine voit plus de chances pour une solution diplomatique que pour une escalade militaire

L'Ukraine veut une solution diplomatique d'une escalade militaire

L’Ukraine attend une solution diplomatique aux tensions avec la Russie plutôt qu’une escalade militaire.

“Les chances de trouver une solution diplomatique sont nettement supérieures à la menace d’une nouvelle escalade”, a déclaré un conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky. Mykhailo Podoliak répond ainsi aux avertissements des agences de renseignement américaines selon lesquels Moscou intensifierait les préparatifs d’une invasion à grande échelle de l’Ukraine.





Selon ces services de renseignement, en deux semaines, la Russie pourrait avoir rassemblé suffisamment de troupes - environ 150.000 - pour lancer une offensive. Poutine pourrait encercler la capitale ukrainienne Kiev en 48 heures. Une invasion pourrait alors coûter la vie à 25.000 à 50.000 civils, 5.000 à 25.000 soldats de l’armée ukrainienne et 3.000 à 10.000 soldats de l’armée russe. Il pourrait également y avoir un flux de 1 à 1,5 million de réfugiés, se dirigeant principalement vers la Pologne.