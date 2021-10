L'Union européenne a exporté plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 (von der Leyen)

L'Union européenne (UE) a exporté plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 en l'espace de dix mois, vers plus de 150 pays, a annoncé, lundi 18 octobre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une courte vidéo diffusée en ligne. Les Vingt-Sept ont notamment livré à ce jour environ 87 millions de doses aux pays à faibles et moyens revenus par l'intermédiaire du programme international Covax piloté par l'ONU, et l'UE leur donnera «au cours des prochains mois» au moins 500 millions de doses supplémentaires, a ajouté Mme von der Leyen, citée par l'AFP.