L'Usaid, partenaire du Sénégal depuis 60 ans dans "un effort continu pour appuyer l'émergence économique inclusive et durable"

Dans le cadre de la célébration de ses 60 ans, l'Agence des Etats-Unis pour le Développement Internationale (USAID) a organisé, ce jeudi 15 juillet 2021, à Dakar, une rencontre avec des journalistes de divers organes de presse sénégalais sur le thème : "60 ans de coopération avec le Sénégal dans ses efforts de croissance économique inclusive et durable".





Sous la présidence effective de Son Excellence Dr. Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal et de M. Peter Trenchard, directeur de l'USAID au Sénégal, cette rencontre, qui marque aussi les 60 ans de présence au Sénégal, a permis de présenter les différents secteurs dans lesquels l'USAID accompagne le Sénégal afin de "renforcer la croissance économique et le développement durable et inclusif".





L'Usaid, "un acteur clé du développement au Sénégal"





Depuis plus de six décennies, l'USAID est un acteur clé du développement au Sénégal et a fortement contribué à la croissance économique durable et inclusive impulsée par le secteur privé. En effet, le partenariat entre les deux pays s'est intensifié au fil des années avec un accent particulier sur la promotion d'une autonomie et d'une émergence économique inclusive basée sur la mise en place d'un climat d'affaires favorable à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus provenant du commerce et des investissements du secteur privé.





"En collaboration avec le gouvernement du Sénégal, l'USAID cherche à développer le secteur privé et l'esprit d'entreprise au Sénégal, en ciblant en particulier les Petites et moyennes entreprises qui sont un levier important de création de richesses et de croissance économique. Notre contribution à la promotion de l'esprit d'entreprise et à la hausse des revenus des ménages a des répercussions sur l'ensemble de l'économie", a soutenu M. Peter Trenchard, directeur de l'USAID au Sénégal.





Dans cette optique, l'USAID travaille avec le gouvernement du Sénégal pour "développer le secteur privé national et l'entreprenariat", notamment les Petites et moyennes entreprises.





Des entrepreneurs sénégalais au cœur de la coopération





La rencontre a également noté la présence d'entrepreneurs sénégalais qui ont été soutenus et accompagnés par l'Agence des États-Unis pour le développement international. "L'USAID nous a permis d'accroître notre entreprise. Grâce au financement et à l'appui de l'USAID, nous avons augmenté notre équipe, modernisé nos outils de production et établi des partenariats avec dix entreprises agro-alimentaires à qui nous avons vendu 30 000 paquets", témoigne Mme Alimatou Diagne, fondatrice de Carvi Food, première entreprise sénégalaise de production de viande séchée.





"L'Alliance de Crédit et d'Epargne pour la Production (ACEP) née en 1986 était un petit projet d'entreprise financé par l'USAID. Aujourd'hui, elle est devenue une institution de microfinance florissante et une fierté avec un actif de 70 milliards de francs Cfa, avec 100 points de vente et une présence dans 4 pays africains (Madagascar, Cameroun, Niger et Burkina Faso", témoigne, pour sa part, Souleymane Sarr, Directeur général adjoint de l'ACEP.





Selon Peter Trenchard, aujourd'hui, grâce à "l'expertise et au soutien financier fournis par l'USAID durant ces 60 dernières années, des milliers d'hommes et de femmes vivant en zone urbaine et rurale ont acquis l'autonomisation financière qui leur a permis de sortir de pauvreté".





"Un portefeuille de plus en plus dynamique et axé sur plusieurs domaines"





Pour améliorer l'environnement général des affaires et la compétitivité du Sénégal, il renseigne que l'USAID a investi dans un portefeuille de plus en plus dynamique, axé sur l'agriculture et les ressources naturelles, l'eau et l'assainissement, l'insécurité alimentaire, l'éducation, la santé mais aussi, sur le renforcement du secteur privé, la gouvernance et la démocratie en appui aux programmes et stratégies du gouvernement.





Pour Ndèye Amy Kébé, fondatrice de Jokalanté, une entreprise sociale créée avec le soutien de l'USAID, l'appui de l'agence lui a permis d'accompagner 233 000 producteurs par la fourniture de conseils et d'informations adaptés au bon moment pour leur permettre d'augmenter leur productivité et améliorer leurs conditions de vie".





"L'appui de l'Usaid a fait une différence dans la vie quotidienne des citoyens du Sénégal"