La Belgique envoie trois avions à Kaboul pour évacuer des dizaines de Belges

La Belgique va évacuer ses ressortissants à Kaboul

Le gouvernement belge a donné son feu vert pour l’envoi d’avions militaires à Kaboul afin évacuer des dizaines de Belges. Il s’agit surtout de citoyens avec la double nationalité et de leurs enfants. Le porte-parole des Affaires étrangères Wouter Poels appelle tous les Belges sur place à contacter l’ambassade (la plus proche) à Islamabad (Pakistan) dans les plus brefs délais. Cette décision fait suite à une proposition de la Défense. En effet, le ministère de la Défense a proposé plus tôt aujourd’hui, d'activer une série de moyens aériens - un Airbus A400 M, deux C-130H Hercules et un Falcon 7X - et de préparer un détachement NEO (“non-combatant evacuation operation") pour aider à organiser une évacuation depuis l'aéroport de Kaboul, a annoncé lundi la ministre en charge de ce département, Ludivine Dedonder.





Des nombreux pays occidentaux ont dépêché des moyens militaires à l'aéroport international de Kaboul - dont une partie a été protégée durant des années par des troupes belges - pour évacuer leurs ressortissants. C'est notamment le cas des États-Unis, de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas.





“Notre équipe travaille 24 heures sur 24 pour aider tous ceux qui sont pris au piège”, a répondu Wouter Poels, porte-parole des Affaires étrangères. “La situation sur le terrain est très chaotique, des milliers de personnes sont bloquées à l’aéroport de Kaboul”. “Nous examinons la situation au cas par cas et essayons de réfléchir de la manière la plus pragmatique possible, avec tous les moyens disponibles et en coopération avec nos partenaires internationaux.”





Ambassade au Pakistan

Wouter Poels souligne qu’il est très important pour les Belges en Afghanistan de contacter l’ambassade à Islamabad (Pakistan). Comme la Belgique n’a pas d’ambassade en Afghanistan, c’est l’ambassade la plus proche, ce qui explique pourquoi le rapatriement prend un peu plus de temps. “En outre, la plupart des vols commerciaux ont été suspendus et des milliers de personnes sont bloquées. Dès que les Belges contacteront notre équipe à Islamabad, ils verront ce qui est possible”, a déclaré M. Poels à propos des évacuations.





Avions belges à Kaboul

Le gouvernement a donné lundi son feu vert à l’envoi de trois avions militaires pour participer à une opération d’évacuation au départ de l’Afghanistan, a indiqué le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo à l’agence Belga.





Il s’agira de trois avions de transport - l’un des nouveaux Airbus A400M et deux C-130H Hercules en fin de carrière - a-t-on précisé de même source, en ajoutant qu’il s’agissait d’une décision prise par le comité ministériel restreint (“kern”, qui réunit les principaux ministres du gouvernement fédéral) sur proposition de M. De Croo (Open vld)





Ces appareils font partie de l’offre proposée par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) qui a également indiqué en matinée que son département préparait un détachement NEO (“non-combatant evacuation operation”).





Une “discussion plus approfondie” aura lieu lundi soir entre ministres, lors d’un nouveau kern, a-t-on souligné dans l’entourage du chef du gouvernement.