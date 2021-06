La belle histoire d’amitié entre un SDF et l’homme qui le sort de la rue

Il aide un alcoolique et se lie une amitié

Abder s’est lié d’amitié avec Beber. Il lui a promis de le sortir de la rue et de l’alcoolisme, c’est aujourd'hui chose faite





Les deux hommes vivent une belle histoire de solidarité et d’amitié. Il y a quelques temps, Abder a fait la connaissance d’un SDF surnommé Beber. En faisant connaissance et en se revoyant, leur relation s’est consolidée, à tel point qu’Abder à promis à Beber de le sortir de la rue et de l’alcoolisme. Promesse qu’il a tenue.