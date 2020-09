La bête noire de Trump au centre d’un “hairgate”: Nancy Pelosi vue chez le coiffeur et sans masque

Nancy Pelosi sans masque chez le coiffeur

Donald Trump a critiqué mercredi la cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi pour s'être rendue dans un salon de coiffure à San Francisco, où les soins en intérieur sont interdits à cause du Covid-19, et avoir ôté son masque. "Un coup monté", s'est défendue la présidente de la Chambre des représentants, qui affirme avoir suivi les consignes de l’établissement.





Nancy Pelosi est l'une des bêtes noires du président républicain et de ses partisans. Elle éreinte régulièrement le milliardaire pour sa gestion de la pandémie qui a fait plus de 185.000 morts aux États-Unis, en l'exhortant à écouter les scientifiques et à encourager le port du masque. "Les vrais hommes portent des masques", avait lancé en juin la puissante "Speaker" face aux atermoiements de Donald Trump, qui ne s'était montré en public en portant un qu'en juillet.





Mais une vidéo de surveillance montre Nancy Pelosi passer d'une pièce à l'autre dans un salon de coiffure lundi, sans masque. Or les soins restent interdits en intérieur à San Francisco, où ils viennent juste d'être ré-autorisés en extérieur seulement. "Nancy Pelosi la folle se fait détruire pour avoir fait ouvrir un salon de coiffure, tandis que tous les autres sont fermés, et pour ne pas porter de masque, alors qu'elle donne des leçons tout le temps à tous les autres", a tweeté le président des États-Unis en employant l'un des surnoms moqueurs qu'il affectionne.





Conflit entre la gérante et le coiffeur





Erica Kious, la gérante du salon qui a publié la vidéo, dit se battre depuis "six mois" pour obtenir l'autorisation de rouvrir son commerce. Lors d’une conférence de presse, elle a expliqué sa démarche, démentant le moindre coup monté. “Le but de la diffusion de cette vidéo était de montrer une femme appartenant à un groupe d’âge à haut risque qui passe une grande partie de son temps à la télévision à avertir des dangers de Covid-19 se sentir en sécurité et à l’aise dans un salon de San Francisco, et qui peut être responsable en étant prudente et attentive.





Pourquoi le reste de San Francisco et le reste de l’Amérique ne peuvent-ils pas le faire aussi?”, a-t-elle interrogé. Selon Erica Kious, c’est l’un de ses coiffeurs, Jonathan DeNardo, un indépendant qui lui loue une chaise, qui a ouvert le salon lundi spécialement pour le rendez-vous de Mme Pelosi. Elle affirme n’avoir été mise au courant de sa venue que dimanche soir. L’avocat de Jonathan DeNardo a démenti ces propos, assurant qu’il s’agissait bien d’un piège. Erica Kious aurait même “presque forcé les stylistes” à travailler au salon pendant la fermeture, ce que la gérante a, à son tour, démenti.





Toujours selon Jonathan DeNardo, tous les coiffeurs du salon ont démissionné et retiré leurs affaires mercredi soir. “Nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment, car M. DeNardo a reçu des menaces de mort assez régulières, tout comme ce bureau. Il s’en tient à ses commentaires mais, encore une fois, n’a rien à ajouter pour le moment”, a déclaré l’avocat.





“Apparemment, les règles ne s’appliquent pas à Nancy Pelosi”





De son côté, la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a commencé mercredi son briefing devant la presse en épinglant la cheffe des démocrates. “Apparemment, les règles ne s’appliquent pas à Nancy Pelosi”, a-t-elle lancé, alors qu’étaient diffusées en boucle les images sur un écran.





“J’assume la responsabilité d’être tombée dans un piège”





"J'assume la responsabilité d'avoir fait confiance à ce que me disait le salon de coiffure de quartier où je me suis rendue de nombreuses fois au cours des années", a déclaré la démocrate devant des journalistes. "Il se trouve qu'il s'agissait en fait d'un coup monté. J'assume la responsabilité d'être tombée dans un piège".