La campagne de vaccination fait chuter le nombre de décès chez les plus de 85 ans

Chute du nombre de décès avec la campagne de Vaccination

On le constate tous les jours dans les chiffres depuis plusieurs semaines: le nombre de décès dus à la Covid ne fait que diminuer. Actuellement, on compte globalement 35% de décès en moins chaque semaine. Une baisse de la mortalité qui touche en majorité les plus de 85 ans et qui s’explique principalement par la campagne de vaccination débutée en janvier dans les maisons de repos et de soins.

Depuis le 15 février dernier, la courbe des décès dus à la Covid a considérablement chuté chez les plus de 85 ans, alors qu’elle stagnait à environ 55% depuis des semaines. Hier, la moyenne hebdomadaire des décès pour cette catégorie d’âge s’élevait ainsi à 36%, soit la même proportion que pour la tranche des 75-84 ans.

Cette forte baisse est également visible en chiffres absolus. En moyenne, on dénombre à l’heure actuelle 10 décès par jour parmi les personnes de plus de 85 ans, contre 63 le 1er décembre. Cette tendance à la baisse avait certes déjà commencé avant le début des vaccinations. Mais elle est, là aussi, plus marquée depuis la mi-février.





“Nous constatons une baisse nette et impressionnante de 10 à 20 décès par jour chez les plus de 85 ans, qui peut être liée à la campagne de vaccination. Le déploiement de nos premiers vaccins vers ce groupe vulnérable semble donc avoir été un choix judicieux et efficace”, analyse le statisticien de l’UGent Bart Mesuere sur Twitter, sur base des chiffres concernant les maisons de repos flamandes.

Début février, quasiment tous les résidents des maisons de repos et de soins ont reçu une première dose. Dans la population en général des plus de 85 ans, plus de 25% ont reçu une première dose de vaccin, 23,11% les deux doses du produit de Pfizer/BioNTech. La semaine prochaine va en outre commencer la vaccination des personnes en résidence service pour séniors, ce qui augmentera encore la proportion de personnes âgées vaccinées.