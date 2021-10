La cause du décès mystérieux d’une famille en randonnée finalement révélée

Le décès mystérieux d'une famille, résolu en Californie

Le mystère entourant la mort inexpliquée d’un couple, de leur bébé et leur chien, survenue en août à proximité du parc national de Yosemite, est officiellement résolu, rapporte vendredi la chaîne américaine CNN: la cause du décès de Jonathan Gerrish, 45 ans, Ellen Chung, 30 ans, et leur fille Miju, 1 an à peine, est l’hyperthermie accompagnée d’une probable déshydratation, a déclaré le shérif du comté de Mariposa (Californie) lors d’une conférence de presse.





“C’est un incident tragique, une situation tragique, unique depuis le début”, a commenté jeudi le shérif Briese, plus de deux mois après les faits. “C’est un événement malheureux et tragique dû à la météo”, a-t-il dit.

Une première dans le comté

Il s’agit là des premiers décès par hyperthermie dont le shérif a été témoin en vingt ans dans le comté. Ils se produisent plutôt dans des zones désertiques de la Californie. La cause de la mort du chien Oski, 8 ans, est encore indéterminée, mais l’hypothèse serait aussi un problème lié à la chaleur.





Enquête poussée

Signalés disparus, les membres de la petite famille avaient été retrouvés sans vie le 17 août dans une zone reculée de la forêt nationale de Sierra. Ni traumatisme physique ni note de suicide n’avaient été trouvés. Les enquêteurs avaient envisagé toute une série de causes, pensant entre autres à la présence d’algues toxiques et de gaz miniers. Plus de trente organismes, dont le FBI, ont travaillé sur l’affaire.





Plus de 40 degrés

Parti le matin du 15 août, le couple avait parcouru plusieurs kilomètres sur un chemin avec peu d’ombre, voire sans ombre du tout, sous des températures grimpant au-delà des 40 degrés. Jonathan Gerrish était un marcheur expérimenté qui avait prévu le trajet du jour, une boucle de 13 kilomètres, sur une application. Les téléphones pourraient encore livrer des réponses ultérieurement.