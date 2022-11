La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022 se fera sans Rod Stewart

Comme Dua Lipa, Rod Stewart ne sera pas présent lors de la cérémonie d’ouverture du mondial, ce dimanche 20 novembre. Le chanteur a révélé, dans une interview accordée au Times, avoir refusé un très gros chèque d’un million de dollars pour chanter lors de la Coupe du monde de football au Qatar.



« On m’a offert beaucoup d’argent, plus d’un million de dollars, pour y jouer, il y a 15 mois de cela », a expliqué Rod Stewart au journal britannique avant d’ajouter « ce n’était pas la bonne chose à faire. » Le Qatar est notamment accusé par de nombreuses ONG de ne pas respecter les droits humains et les droits LGBTQ+.



Dimanche, c’est Dua Lipa qui a annoncé qu’elle ne chanterait pas, après plusieurs semaines de rumeurs sur sa possible présence. « Il y a actuellement des tas de spéculations au sujet de ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar. Je ne jouerai pas et je n’ai participé à aucune négociation pour jouer », a-t-elle écrit sur Instagram.



La chanteuse a également pointé du doigt le non-respect des engagements du pays. « J’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l’homme qu’il a pris, lorsqu’il a remporté l’organisation de la Coupe du monde », a conclu Dua Lipa dans son message.



La cérémonie d’ouverture, avant le premier match Qatar-Équateur, garde encore tout son mystère. La présence de Shakira est évoquée (mais non confirmée) tandis que celle de Jungkook du groupe BTS a été officialisée. Des concerts auront également lieu tout au long du Mondial, avec de nombreux artistes comme Robbie Williams, Post Malone, Major Lazer ou encore David Guetta.