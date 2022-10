La charge de Antonio Guterres contre les énergies fossiles

Il serait "stupide" de continuer à parier sur les énergies fossiles qui nous ont "conduit au désastre", a insisté mercredi sur la BBC le secrétaire général de l'ONU, notant que si le monde avait investi dans les renouvelables, la crise énergétique actuelle aurait été évitée.





"Il est évident que si le monde, et l'Europe en particulier, avaient investi massivement dans les énergies renouvelables ces 20 dernières années, nous ne ferions pas face à la crise énergétique que nous connaissons et les prix du pétrole et du gaz ne seraient pas aussi élevés", a déclaré Antonio Guterres, interrogé par la BBC sur la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la relance de certaines productions d'énergies fossiles.





"Nous n'avons pas suffisamment investi dans les renouvelables, et maintenant nous en payons le prix", a-t-il ajouté.





"Le plus stupide serait de parier sur ce qui nous a conduits au désastre", a encore déclaré le secrétaire général qui n'a de cesse de rappeler la responsabilité des énergies fossiles dans le réchauffement de la planète.





"Alors nous devons apprendre du passé, les investissements dans les renouvelables sont absolument vitaux", a-t-il insisté, répétant son appel à taxer les profits exceptionnels du secteur des énergies fossiles.





A moins de deux semaines de l'ouverture de la conférence climat de l'ONU COP27 en Egypte, il a appelé les Etats à faire plus dans la lutte contre le changement climatique, pour "renverser la tendance".





Selon la dernière évaluation de l'ONU-Climat, publiée mercredi, les engagements des pays signataires de l'accord de Paris sont encore "très loin" de ce qu'il faudrait pour espérer tenir les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique: nettement en dessous de +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible +2°C.