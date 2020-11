La Chine a déjà vacciné un million de travailleurs essentiels

La Chine vaccine des travailleurs

Le vaccin développé par Sinopharm a été administré à près d’un million de travailleurs essentiels en Chine, avant même la conclusion des essais cliniques sur l’homme.

Le groupe pharmaceutique chinois a annoncé mercredi soir que près d’un million de personnes ont déjà reçu son vaccin expérimental. Cette campagne a vu le jour dans le cadre du “programme d’utilisation d’urgence”lancé en juillet en Chine.





Aucun incident, mais...

Sans attendre l’achèvement des essais cliniques, elle prévoyait d’administrer trois sérums candidats à des travailleurs essentiels dans la lutte contre la pandémie et pour l’économie, comme des personnels soignants et des employés d’aéroports. Deux formules de Sinopharm et une de Sinovac ont été utilisées. Selon une déclaration de Sinopharm, aucune réaction indésirable grave n’a été constatée chez ceux qui ont reçu le vaccin en utilisation d’urgence.