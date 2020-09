La Chine a passé “l'épreuve” du Covid-19

Décorations en chine sur la Covid-19

La Chine a vanté mardi sa gestion du nouveau coronavirus, une "épreuve" a reconnu le président Xi Jinping au moment où l'épidémie a fait dans le monde près de 900.000 morts. La propagande officielle, reprise en choeur par les médias d'État, met depuis plusieurs mois au crédit du Parti communiste chinois (PCC) et de sa gestion la quasi-éradication du virus sur le sol national.





La Chine ne compte officiellement que 4.634 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Et les autorités ont largement endigué la maladie dans le pays. Seuls une poignée de nouveaux cas journaliers sont désormais recensés.





Quatre “héros” décorés





C'est dans ce contexte que le président chinois Xi Jinping a remis mardi des médailles à quatre "héros" du personnel médical, devant des centaines d'invités portant des masques qui avaient pris place dans l'imposant Palais du Peuple, au bord de la place Tiananmen.





"Nous avons mené contre l'épidémie une grande bataille qui s'est révélée bouleversante pour nous tous. Nous avons traversé une épreuve historique et extrêmement ardue", a souligné Xi Jinping dans son discours. "Nous sommes désormais aux avant-postes mondiaux en matière de reprise économique et de lutte contre le Covid-19", s'est-il félicité.





Tensions avec les États-Unis





La Chine est dans le collimateur des États-Unis, qui remettent notamment en cause sa gestion de l'épidémie et l'accusent d'avoir caché la sévérité du nouveau coronavirus, découvert fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan (centre). Une position critiquée par Xi Jinping: “Tout égoïsme, tout rejet de responsabilité sur autrui et toute déformation des faits" risquent de "causer du tort" à sa propre population et au reste du monde, a-t-il mis en garde.





Visage de lutte contre le virus





Parmi les quatre personnes décorées figurent Zhong Nanshan. Ce spécialiste réputé des maladies respiratoires, âgé de 83 ans, est devenu dès le début de l'épidémie le visage de la bataille contre le nouveau coronavirus en Chine. Si le nouveau coronavirus a été repéré pour la première fois en Chine, Pékin souligne que son origine n'a pas encore été prouvée scientifiquement.





Le Dr Li Wenliang “oublié”