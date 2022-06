La Chine blâme l'Australie après un incident aérien

La Chine a fustigé lundi l'Australie après un incident aérien en mer de Chine méridionale, l'appelant à la "prudence" afin d'éviter des "erreurs d'appréciation" qui pourraient entraîner de "graves conséquences".





Au nom de raisons historiques, Pékin revendique la quasi-totalité de cette vaste mer où plusieurs autres riverains (Vietnam, Philippines et Malaisie notamment) contrôlent ou souhaitent contrôler plusieurs îles et récifs. Proche alliée des Etats-Unis, l'Australie a accusé dimanche la Chine, avec laquelle elle est en froid, d'avoir mis en danger un de ses avions militaires, le 26 mai, au-dessus de la mer de Chine méridionale.





Selon Canberra, un chasseur chinois a intercepté de façon téméraire un appareil de surveillance australien P-8, s'approchant de près et lançant des fusées éclairantes avant de passer brusquement devant lui. "L'armée chinoise mène ses opérations (...) conformément aux exigences opérationnelles en matière de sécurité, de normes et de professionnalisme", a répliqué lundi devant la presse Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.





“Graves conséquences”

"La Chine appelle encore une fois l'Australie à respecter (...) nos intérêts en matière de sécurité et nos principales préoccupations, ainsi qu'à faire preuve de prudence dans ses paroles et ses actes, afin de ne pas engendrer des erreurs d'appréciation pouvant déboucher sur de graves conséquences.” Le lieu de l'incident n'a été précisé ni par Pékin ni par Canberra.





L'Australie, comme les États-Unis, considèrent que la majeure partie de la mer de Chine méridionale fait partie des eaux internationales et que la navigation et le survol y sont donc libres, même pour des avions militaires. "La Chine ne permettra à aucun pays de violer sa souveraineté et sa sécurité (...) en brandissant le prétexte de la liberté de navigation", a souligné lundi Zhao Lijian.





Relations tendues

Les relations sino-australiennes sont tendues depuis plusieurs années, Pékin voyant d'un mauvais œil le renforcement de l'alliance entre Australiens et Américains pour endiguer l'influence chinoise en Asie-Pacifique. Mercredi, l'armée canadienne avait elle aussi accusé l'aviation chinoise d'avoir mis en danger plusieurs de ses avions dans l'espace aérien international en Asie, où ils sont déployés pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord.