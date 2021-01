La Chine menace d’entrer en guerre si Taïwan proclame son indépendance

La chine menace de guerre la Taiwan

L’avertissement de Pékin est très ferme: si Taïwan proclame son indépendance, ce sera “la guerre”.

Pékin a nettement durci le ton à l’égard de Taïwan. La Chine considère en effet l’archipel dissident, né de la guerre civile, comme l’une de ses provinces et ne compte en aucun cas s’en séparer, malgré les manœuvres indépendantistes locales organisées avec le soutien des États-Unis.

Escalade diplomatique

L’escalade diplomatique s’intensifie progressivement. Les dernières incursions chinoises dans le détroit de Taïwan constituaient déjà un “avertissement solennel” adressés aux acteurs en présence, déclarait ce mercredi un porte-parole du gouvernement chinois. Une dizaine de chasseurs et bombardiers avaient en effet pénétré samedi puis dimanche dans la zone d’identification de défense aérienne de Taïwan (à environ 200-250 km des côtes taïwanaises). Les Etats-Unis avaient assuré dans la foulée que leur soutien à Taipei restait “solide comme un roc” et pressé Pékin “de cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques” sur l’île.





“L’indépendance signifie la guerre”

Ce jeudi, le ton monte d'un cran et la Chine menace désormais d’entrer en guerre si Taïwan proclame son indépendance: “Les activités militaires menées par l’Armée populaire de libération chinoise dans le détroit de Taïwan sont nécessaires pour faire face à la situation actuelle (...) et pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationales”, a déclaré Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense. “Il s’agit d’une réponse solennelle aux ingérences extérieures et aux provocations des forces favorables à ‘l’indépendance de Taiwan’ (...) Ceux qui jouent avec le feu se brûleront et ‘l’indépendance de Taïwan’ signifie la guerre”, a-t-il ajouté.





Taïwan, la “République de Chine”

Taïwan compte 23 millions d’habitants. L’île est dirigée depuis 1945 par un régime (la “République de Chine”) qui s’y était réfugié après la victoire des communistes en Chine continentale en 1949 à l’issue de la guerre civile chinoise. La “République populaire de Chine”, basée à Pékin, menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d’indépendance sur l’île.





Biden dans la lignée de Trump?

Washington avait décidé en 1979 de lâcher Taipei et de reconnaître le régime communiste comme le seul représentant de la Chine. Mais les Etats-Unis entretiennent depuis lors une relation ambiguë avec Taïwan. Ils restent son allié le plus puissant et continuent de lui fournir des armes. Rompant avec le statu quo, l’administration Trump a multiplié les contacts officiels avec l’île durant son mandat. Une tendance qui pourrait se poursuivre sous Joe Biden: la représentante taïwanaise aux Etats-Unis a été invitée à l’investiture du nouveau président américain, une première depuis 1979.





