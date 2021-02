La Chine se venge du Royaume-Uni et bloque la BBC

La Chine bloque la BBC pour se venger du Royaume-Uni

La Chine a bloqué la diffusion de BBC World News, une décision accompagnée de vives critiques à l'égard des reportages sur le pays diffusées par la chaîne d'information internationale.

La décision ne peut être dissociée du retrait jeudi passé de la licence accordée à la chaîne publique chinoise d'informations en anglais CGTN par le régulateur britannique des médias, Ofcom. Celui-ci s'en était pris au manque d'indépendance de la chaîne chinoise.





Réactions: “Nous sommes déçus”

L'interdiction de BBC World News a suscité de vives critiques de la part du gouvernement britannique et de la BBC même. Dans une réaction, le groupe audiovisuel public britannique BBC s’est dit “déçu” par la décision des autorités chinoises. “Nous sommes déçus que les autorités chinoises aient décidé de prendre cette mesure”, a déclaré une porte-parole de la chaîne britannique. “La BBC est le diffuseur d’informations internationales le plus fiable au monde. Elle couvre des sujets du monde entier de manière honnête, impartiale et sans crainte ni faveur.”





“Atteinte à la liberté de la presse”

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a dénoncé une “atteinte inacceptable à la liberté de la presse”. “La Chine a des restrictions parmi les plus strictes au monde concernant la liberté des médias et d’internet, et cette dernière mesure ne fera qu’endommager la réputation de la Chine aux yeux du monde”, a estimé le chef de la diplomatie dans un tweet.





Diffusion restreinte très contrôlée

La chaîne d'information, autorisée uniquement dans les hôtels internationaux, les complexes résidentiels accueillant de nombreux étrangers et quelques autres lieux ayant une audience internationale, a fait l'objet de nombreuses interventions de la part des autorités chinoises. BBC World News diffusera vendredi un reportage radio sur la violente répression chinoise contre la minorité musulmane ouïgoure.