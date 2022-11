La Chine veut que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis

La Chine veut que l'Europe soit moins dépendante des Usa

L’Europe doit être moins dépendante des États-Unis, a indiqué mardi le dirigeant chinois Xi Jinping lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron en marge du sommet du G20 qui se déroule sur l’île indonésienne de Bali.





La France et l’Union européenne, en tant que grandes puissances dans un monde turbulent, doivent “préserver l’esprit d’indépendance et d’autonomie” avec la Chine, a déclaré Xi Jinping. Selon les diplomates, par cette formulation, Pékin exprime le souhait que l’Europe suive moins les États-Unis. Le président chinois a en outre salué le développement des relations entre la Chine et la France, qui “ont conservé une dynamique positive”.