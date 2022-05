La composition du gouvernement français

Elisabeth Borne, Pm et ses ministres

Catherine Colonna a été nommée ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Jean-Yves Le Drian. Mme Colonna, diplomate de carrière, est l’actuelle ambassadrice de France au Royaume-Uni. À 66 ans, elle a la réputation d’être une femme professionnelle et rigoureuse, habituée aux crises, de la guerre en Irak en 2003 au Brexit ces dernières années .





Ex-porte-parole de Jacques Chirac





Entrée au Quai d’Orsay à sa sortie de l’ENA, la prestigieuse école des élites françaises, cette femme aux cheveux courts, qui a grandi dans une ferme du centre de la France et dont le père est corse, est connue pour avoir été l’un des visages de la diplomatie française des années Chirac. Elle a été pendant près de dix ans -un record de longévité- de 1995 à 2004 la porte-parole de la présidence de Jacques Chirac, dont elle a gagné la confiance absolue au fil des déplacements à l’étranger et des réunions au cours desquelles étaient élaborés les discours du chef de l’Etat.





Pap Ndiaye à l’Éducation nationale

L’historien Pap Ndiaye remplace Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Cet universitaire français de 55 ans, spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis et des minorités était jusqu’ici à la tête du Musée national français de l’histoire de l’immigration. L’école est l’un des trois grands chantiers du nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron.





Sébastien Lecornu, ministre des Armées

Sébastien Lecornu (ex-Outre-mer) devient ministre des Armées, en remplacement de Florence Parly. Cet ancien militant des Républicains âgé de 35 ans est devenu un fidèle soutien d’Emmanuel Macron dont il a activement animé la campagne présidentielle de 2022. Inconnu du monde des armées, le nouveau locataire de l’Hôtel de Brienne va prendre la tête d’un ministère qui bénéficie depuis 2017 d’une forte remontée en puissance de son budget mais qui craint de futurs arbitrages défavorables au vu de la dégradation des finances publiques.





Olivier Dussopt, ministre du Travail

Olivier Dussopt (ex-Comptes publics) a été nommé ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. À 43 ans, l’ancien socialiste compte parmi ses missions l’ambitieux objectif de “plein emploi” en 2027 fixé par Emmanuel Macron pour son second quinquennat.





Rima Abdul Malak à la Culture

Rima Abdul Malak, conseillère culture d’Emmanuel Macron, a été nommée ministre de la Culture en remplacement de Roselyne Bachelot. Conseillère culture et communication du président de la République depuis décembre 2019, cette Franco-libanaise de 43 ans a eu à gérer la crise sanitaire qui a particulièrement malmené les artistes. Spécialiste du spectacle vivant, elle a aussi été conseillère culture de l’ex-maire de Paris Bertrand Delanoë et est forte d’une expérience dans l’humanitaire.









Marc Fesneau à l’Agriculture

Le centriste Marc Fesneau a été nommé ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, où il succède à Julien Denormandie. Figure du MoDem, élu du Loir-et-Cher, celui qui est présenté comme l’un des bras droits de François Bayrou occupait jusqu’alors le ministère des Relations avec le Parlement.





Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher à l’Écologie et à l’Énergie





Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher ont été nommées respectivement ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et ministre de la Transition énergétique, deux chantiers prioritaires de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. Elles étaient respectivement ministre de la Transformation et de la Fonction publique et ministre de l’Industrie dans le gouvernement sortant de Jean Castex.





Nouvelle porte-parole

Enfin, Stanislas Guerini a été nommé à la Fonction publique et Olivia Grégoire sera désormais la nouvelle porte-parole du gouvernement à la place de Gabriel Attal qui devient ministre délégué chargé des Comptes publics (Budget). La très médiatique Marlène Schiappa, jusqu’alors ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, quitte le gouvernement.





Damien Abad (LR) rejoint le gouvernement





Ex-chef de groupe LR à l’Assemblée nationale, Damien Abad devient ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Cette nomination confirme les spéculations qui couraient depuis plusieurs jours concernant un rapprochement du député de la majorité présidentielle. Damien Abad, 42 ans, avait annoncé jeudi qu’il quittait sa fonction de président du groupe LR à l’Assemblée et qu’il se mettait “en congés” de son parti, devant l’insistance du patron de LR Christian Jacob.





Le Maire, Darmanin et Dupond-Moretti prolongent

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti prolongent, respectivement, à l’Économie, à l’Intérieur et à la Justice. Sylvie Retailleau obtient l’Enseignement supérieur et la Recherche, Yaël Braun-Pivet, les Outre-mer et Amélie Oudéa-Castera, les Sports.

Brigitte Bourguignon remplace Olivier Véran à la Santé

Brigitte Bourguignon a été nommée ministre de la Santé et de la Prévention. Cette ex-socialiste ralliée à En Marche pendant la présidentielle de 2017, était jusqu’à présent la ministre déléguée chargée de l’Autonomie. Elle reprend le poste de son ex-ministre de tutelle Olivier Véran. Âgée de 63 ans, elle est aussi candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais.





Les ministres délégués

Olivier Véran, ex-ministre de la Santé, sera chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique, Isabelle Rome de l’Égalité femmes-hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Christophe Béchu des Collectivités territoriales, Franck Riester du Commerce extérieur et de l’Attractivité et Clément Beaune de l’Europe.





Les secrétaires d’État

Auprès de la Première ministre:





- Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement





- Justine Benin, chargée de la Mer





- Charlotte Caubel, chargée de l’Enfance





Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères:





- Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux





