La Corée du Nord tire deux missiles balistiques

Pyongyang affirme que les Etats-Unis et la Corée du Sud s’entraîneraient en vue d’une « occupation » de son territoire.



La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques au large de sa côte orientale, a fait savoir lundi 27 mars l’état-major interarmées sud-coréen. « Notre armée a renforcé la surveillance et la vigilance vis-à-vis de nouveaux lancements, tout en maintenant une posture de préparation totale grâce à une coopération étroite entre la Corée du Sud et les Etats-Unis », a déclaré l’état-major. D’après chaîne de télévision publique japonaise NHK, les missiles ont parcouru une distance de 350 kilomètres. Selon les garde-côtes japonais, cités par la presse locale, les missiles ont atterri hors de la zone économique exclusive du Japon.





Ce lancement a eu lieu quelques jours après l’achèvement, jeudi, par Séoul et Washington des plus grands exercices militaires conjoints depuis cinq ans. Pyongyang considère ces manœuvres, baptisées « Freedom Shield », comme des répétitions préparant l’invasion de son territoire. Elle a averti à plusieurs reprises qu’elle y répondrait de manière « écrasante ». Les médias d’Etat nord-coréens ont ainsi évoqué vendredi la nécessité pour leur pays de se doter de « moyens de dissuasion plus puissants », notamment « une capacité d’attaque nucléaire plus développée, plus polyvalente et plus offensive ».