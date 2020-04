La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière en mer du Japon

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors d'une visite à des militaires de l'armée de l'air, à Pyongyang, le 12 avril 2020.

La Corée du Nord a tiré, mardi 14 avril, plusieurs missiles de croisière en mer du Japon, au large de sa côte Est, a annoncé l'état-major sud-coréen."Plusieurs projectiles", qui seraient "des missiles de croisière à courte portée", ont été tirés depuis la ville de Munchon, dans l'est du pays, a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne dans un communiqué.Ces dernières années, la Corée du Nord, pays doté de la bombe atomique, a procédé à de nombreux tirs de missiles balistiques, des engins propulsés très haut dans les airs et qui retombent à une vitesse très rapide vers leur cible en raison de la gravité.Pour leur part, les missiles de croisière demeurent à basse altitude, parfois à quelques mètres seulement de la surface, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Ils nécessitent des systèmes de guidage très sophistiqués, afin d'atteindre leur cible.L'armée sud-coréenne a dit surveiller de près l'évolution de la situation qui est actuellement analysée par des spécialistes américains et sud-coréens.Pyongyang est sous le coup de multiples sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies pour l'obliger à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits.