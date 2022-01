La Corée du Nord tire un projectile non identifié en mer, le premier en 2022

Retransmission à Séoul du tir d'un missile balistique de la Corée du Nord, le 19 octobre 2021

L a Corée du Nord a lancé un projectile non identifié dans la mer à l'est de la péninsule, a annoncé mercredi l'armée sud-coréenne et le Japon, ce qui représente le premier test de ce type de la part de Pyongyang en cette nouvelle année.





La Corée du Nord poursuit les provocations, avec un premier test en cette nouvelle année. Le pays a procédé au tir de ce qui serait un missile balistique mercredi 5 janvier vers 8 h 10 (0 h 10 à Paris), ont déclaré les garde-côtes japonais dans un communiqué.





S'exprimant devant les journalistes à Tokyo, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu'il était "très regrettable" que la Corée du Nord ait multiplié depuis l'an dernier les tirs de missiles. Il a déclaré à la presse que le gouvernement japonais analysait les détails, notamment le nombre de missiles qui ont pu être lancés.





L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté, pour sa part, que Pyongyang avait effectué le tir d'un projectile non identifié au large de sa côte Est.





Le projectile a été tiré dans la mer à l'est de la péninsule (mer du Japon, ou mer de l'Est selon l'appellation coréenne), ont précisé les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud dans un communiqué, sans donner plus de détails dans l'immédiat. "Notre armée demeure préparée à de possibles lancements supplémentaires, en surveillant de près la situation en coopération étroite avec les États-Unis", a-t-il déclaré dans un communiqué.





Le Conseil de sécurité nationale à Séoul a tenu une réunion d'urgence, exprimant sa préoccupation que l'essai nord-coréen soit survenu "lors d'une période durant laquelle la stabilité interne et externe est extrêmement importante".





Volonté de Kim Jong-un de renforcer les capacités militaires de son pays





En 2021, Pyongyang a déclaré avoir testé avec succès un nouveau type de missile balistique lancé par un sous-marin, un missile de croisière à longue portée, une arme lancée par un train et qu'elle a déclaré être une ogive hypersonique.





Ce nouvel essai intervient alors que la Corée du Nord n'a pas répondu à la proposition de Washington de rencontrer des représentants américains afin de négocier avec Pyongyang.





Lors d'une importante réunion du parti au pouvoir la semaine dernière, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé sa volonté de renforcer les capacités militaires de son pays, pourtant sous le coup de sanctions internationales.