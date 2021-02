La côte de popularité d'Emmanuel Macron et Jean Castex en nette hausse

Hausse de la Popularité de Macron et Jean Castex

Le président français Emmanuel Macron et son premier ministre Jean Castex ont vu leurs cotes de popularité nettement augmenter au mois de février par rapport au mois de janvier, selon un sondage publié vendredi. L'institut français BVA lie ces bons résultats à la stratégie sanitaire du gouvernement qui a écarté pour l'heure un reconfinement.

Les Français interrogés sont 42% à déclarer avoir une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'un résultat en hausse de cinq points par rapport au mois précédent et qui rejoint les niveaux d'octobre et novembre, selon cette étude réalisée pour l'opérateur de téléphonie Orange et la radio RTL.





Les opinions favorables progressent bien au-delà des sympathisants de son propre camp (96%; +5 points), à gauche (LFI: +10 points; EELV: +10 points) comme à droite (LR: +7 points) à l'exception des sympathisants du RN (17%, stable).





Dopés par la crise sanitaire

Le Premier ministre français Jean Castex est désormais crédité de 42% de bonnes opinions également, en hausse de 6 points par rapport au mois dernier. Ce résultat met un point d'arrêt à la baisse continue de sa popularité depuis sa nomination (de 56% en juillet jusqu'à 36% en janvier) et il n'est plus distancé par le chef de l'Etat.





Sa popularité est en hausse quelle que soit la sensibilité politique des Français, avec néanmoins une dynamique positive plus marquée chez les sympathisants Les Républicains (43%; +12 points) et RN (34%; +11 points). "Le couple exécutif bénéficie directement et nettement de ses choix concernant la crise sanitaire", avance l'institut qui ajoute que "la dynamique est encore plus nette pour son Premier ministre qui, rappelons-le, avait porté l'annonce du non-reconfinement".