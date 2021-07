La crise sanitaire entraîne des restrictions d'entrée en Inde

Les autorités indiennes ont pris des mesures précoces pour contenir la propagation du Covid-19. L'Inde a été l'un des premiers pays à fermer ses frontières.





Nombre d'infections initialement faible, mais augmentant très rapidement





L'Inde a été l'un des premiers pays à prendre des mesures draconiennes contre la propagation du coronavirus en fermant complètement ses frontières aux voyageurs étrangers. Les voyageurs de certaines nationalités, comme ceux de la Chine, de l'Iran et de certains pays de l'UE, étaient déjà interdits d'entrée en Inde en mars. Les visas déjà délivrés ont été immédiatement invalidés.





Ces mesures strictes semblaient initialement donner au pays un certain contrôle sur le virus. Par rapport à d'autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord, le nombre d'infections en Inde était faible. Cependant, le virus se propage maintenant aussi rapidement en Inde. Le pays compte le plus grand nombre d'infections après les États-Unis et le Brésil : Pas moins de 719 664 cas de coronavirus et 20 159 décès dus au coronavirus ont été signalés (au 7 juillet 2020). Cette forte augmentation s'explique en partie par la forte densité de population de l'Inde et les conditions d'hygiène relativement mauvaises dans le pays.





Visa Inde peut déjà être demandé





Pour l'instant, il existe une interdiction d'entrée pour les voyageurs en provenance de France et de Belgique (et pour les autres voyageurs étrangers en Inde). Cela signifie que même les voyageurs munis d'un visa valide pour l'Inde ne sont pas autorisés à entrer. Des exceptions sont uniquement prévues pour les voyageurs munis d'un visa physique d'affaires ou de travail (sous forme d'autocollant dans le passeport) qui a été délivré après le 1er juin 2020. Ces voyageurs sont autorisés à rentrer dans le pays depuis le 1er juin, mais doivent se soumettre à une quarantaine à leur arrivée. Les touristes et les voyageurs d'affaires munis d'un e-visa (sans vignette ni tampon dans le passeport) ne sont pas encore autorisés à entrer dans le pays.





Le visa électronique Inde (e-visa) peut toujours être demandé en ligne. Les demandes seront mises en attente et traitées dès que la situation en Inde se sera améliorée et que l'interdiction d'entrée aura été levée. Le visa pour l'Inde étant valable un an, il n'est pas nécessaire de savoir exactement quand vous arriverez en Inde lorsque vous demandez le visa. Le visa est valable pendant 365 jours à compter de la date de délivrance. Il est donc possible d'indiquer une date d'arrivée et de départ estimée dans le formulaire de demande.





La demande d'un e-visa pour l'Inde est rapide et facile en ligne. Après avoir rempli le formulaire de demande et payé les frais, certains documents doivent être téléchargés. Le traitement de la demande ne prend généralement pas plus d'une semaine. Toutefois, veuillez noter que les services d'immigration indiens ne traitent pas actuellement les demandes de visa électronique et que, par conséquent, l'octroi de votre visa prendra plus de temps. Malheureusement, on ne sait pas encore quand les restrictions de voyage en Inde pourront être assouplies et les visas électroniques à nouveau délivrés. La situation en Inde évolue rapidement. Toutes les informations actualisées sur le coronavirus en Inde et les conséquences pour le visa Inde se trouvent ici.