La dérive autoritaire de Donald Trump: “Du jamais-vu dans l’Amérique d’après-guerre”

Donald Trump président sortant des Usa

Bien qu'il n’y ait, pour l’instant, aucune preuve d’une quelconque fraude électorale, le président américain sortant Donald Trump refuse obstinément d’avouer sa défaite face à Joe Biden. Une grande partie de ses sympathisants soutiennent d’ailleurs le discours complotiste de leur champion. “Donald Trump est en train de passer du populisme à l’autoritarisme”, analyse la politologue et experte en populisme néerlandaise Sarah de Lange.





Dix jours après les élections, les républicains ne s’avouent toujours pas vaincus. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, a déclaré mardi qu’il ne désignerait pas Joe Biden comme président élu tant que l’enquête sur une éventuelle fraude électorale ne serait pas terminée. Le secrétaire d’État Mike Pompeo, fidèle parmi les fidèles du président américain, a carrément promis une “transition en douceur” vers “un second mandat de l’administration Trump.”

Peut-on parler d’un coup d’État?





Sarah de Lange: “Ce serait exagéré d’employer ce terme, du moins pour le moment. On pourrait parler d’un coup d’État si Donald Trump refuse de céder le pouvoir en janvier. Toutefois, son comportement pose évidemment problème. En n’acceptant pas le résultat des élections, Trump sape la légitimité de l’ensemble du système démocratique. Et il semble que de plus en plus de républicains le soutiennent. Un récent sondage montre que 74 % d’entre eux pensent que les élections n’ont été que peu ou pas du tout équitables. Le message martelé par Trump depuis plusieurs semaines est donc largement soutenu.”





La démocratie américaine est-elle en danger?





“Cette menace est bien présente. Suite aux déclarations de Trump, les groupes d’extrême droite comme les Proud Boys estiment avoir une légitimité certaine et ils menacent d’agir.”





“De plus, nous savons, grâce à des études menées dans d’autres pays où la démocratie a été menacée, qu’il est crucial que les citoyens descendent dans la rue pour défendre la légitimité du système. Or, cela ne s’est pas produit aux États-Unis jusqu’à présent.”





Le message de Trump selon lequel les élections ont été volées s’inscrit parfaitement dans la rhétorique populiste qu’il utilise depuis des années. Pourquoi cela devrait-il donc nous surprendre?

“Bien sûr, c'est du populisme. Qu’un populiste critique l’État de Droit n’est pas non plus quelque chose de nouveau. Néanmoins, pour les populistes, le peuple est souverain et les élections constituent la célébration de cette souveraineté populaire. Dès lors, un populiste ne contesterait pas les résultats d’une élection. Trump va plus loin en passant du populisme à l’autoritarisme. Son comportement le place dans la catégorie des leaders populistes autoritaires comme le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. C'est du jamais-vu dans l’Amérique d’après-guerre.”





Trump refuserait-il vraiment de céder le pouvoir? Ou cela cache-t-il autre chose?





“Il est tout à fait possible que Donald Trump n’ait aucunement l’intention de céder sa place. Toutefois, son comportement peut aussi s’expliquer par la peur d’être poursuivi en justice lorsqu’il aura perdu son immunité présidentielle. En mettant la pression de cette façon, il espère peut-être obtenir des concessions de la part de Joe Biden. Ou alors, il essaie de s'assurer un avenir en tant que porte-parole de l’Amérique conservatrice.”





Le parti républicain s'est-il encore davantage droitisé sous la présidence Trump?

“Les soutiens de Donald Trump au sein du parti républicain ont toujours été nombreux. Ce sont eux qui continuent de le défendre bec et ongles. Ce groupe n'est pas forcément le plus important, mais certainement le plus bruyant. Les républicains plus modérés, comme les Bush ou Mitt Romney, ont félicité Joe Biden pour sa victoire. Par ailleurs, de nombreux républicains ne savent quelle position adopter et attendent les résultats de l’enquête pour s'exprimer. En fait, tout cela montre à quel point le GOP (Grand Old Party ) est composé de multiples mouvements.”





La défaite de Donald Trump pourrait-elle conduire à la montée en puissance d’une nouvelle icône de la droite aux États-Unis?