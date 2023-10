La famille d'un journaliste d'Al-Jazeera tuée à Gaza

La famille du principal correspondant d'Al-Jazeera à Gaza a été tuée par une frappe israélienne, a annoncé mercredi la chaîne qatarie d'informations en continu.





La femme et deux enfants de ce journaliste travaillant pour la chaîne panarabe, Wael al-Dahdhou, ont été tués par une frappe sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza pilonnée sans relâche par Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas palestinien le 7 octobre sur son sol.





"L'attaque aveugle des forces d'occupation israéliennes a entraîné la perte tragique de sa femme, de son fils et de sa fille, tandis que le reste de sa famille est enterré sous les décombres", a indiqué la chaîne dans un communiqué.





L'attaque du Hamas et les représailles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait plus de 1.400 morts en Israël, selon les autorités, et plus de 6.500 dans le territoire palestinien, selon le mouvement islamiste, majoritairement des civils des deux côtés.





Plus de 220 personnes, hommes, femmes et enfants, sont également retenues en otage par le Hamas depuis le 7 octobre.





La chaîne qatarie a montré des images de son correspondant pleurant sa femme et ses enfants à l'hôpital Deir el-Balah, dans le sud de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007.