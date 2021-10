La famille de Dinah, qui s’est suicidée à 14 ans, témoigne: “Je l’ai retrouvée accrochée à son placard avec une ceinture”

Suicide de Dinah,victime d'harcèlement à l'ecole

Ce dimanche, une foule submergée par l’émotion a parcouru les rues du centre-ville de Mulhouse pour rendre un dernier hommage à Dinah, lycéenne de 14 ans qui s’est suicidée, victime de harcèlement scolaire selon ses proches. Lundi, sa mère et son frère s’exprimaient dans Touche pas à mon poste! et livraient un témoignage lourd d’émotions.





L’adolescente, scolarisée en classe de seconde, avait été retrouvée pendue, au domicile familial de Kingersheim (Haut-Rhin), dans la nuit du 4 au 5 octobre. Elle était la dernière et la seule fille d’une fratrie de trois enfants. Selon ses parents, elle était victime d’un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège à qui elle avait fait part de son homosexualité.





Dimanche, une marche a eu lieu pour lui rendre hommage. De nombreux participants étaient venus en famille. Certains ont scandé “justice pour Dinah”, “les mots blessent, les mots tuent”, ou encore “plus jamais ça”. Ce lundi, sa maman ainsi que son frère sont venu témoigner sur TPMP. Un message rempli d’émotion.





Sa maman, Samira commence par expliquer comment elle a retrouvé sa fille: “Je me suis levée à 2h du matin pour aller aux toilettes. J’ai vu de la lumière dans sa chambre, j’ai voulu rentrer pour la gronder car il était 2h. Quand on rentre dans sa chambre, à droite il y a son lit et à gauche son armoire. Elle n’était pas dans son lit, j’ai juste tourné la tête et je l’ai retrouvée accrochée à son placard avec une ceinture”.





Quand elle a réalisé l’ampleur du drame, Samira a “essayé de la soulager, de lui tenir les jambes. J’ai appelé mon mari qui l’a décrochée et lui a fait un massage cardiaque, mais elle était déjà morte.”

Tentative de suicide: “On espère que la prochaine sera la bonne”

Selon sa maman, les harceleuses avaient ouvert un groupe sur Facebook dont Dinah faisait partie sur lequel elles l’insultaient. Face à cela, Samira l’a sortie du groupe ainsi que de tous les réseaux. “Elles l’appelaient le matin, à 7h, comme ça ma fille allait au collège avec une boule au ventre. Donc je lui ai bloqué tous les appels, sauf les numéros importants, c’est-à-dire le mien et celui de son papa.”





Samira déclare également avoir appelé le collège pour le prévenir, mais ils ont d’abord demandé si Dinah n’en faisait pas trop.





“Elle a fait une première tentative au mois de mars. Elle s’est retrouvée à l’hôpital pendant une semaine durant laquelle elle a reçu un message qui lui disait ‘on espère que la prochaine sera la bonne’”. À la suite de cela, Samira a de nouveau appelé le collège. Cette fois, ce dernier a reconnu que les faits étaient très graves et a recommandé à la maman de Dinah de porter plainte. Ce à quoi elle a rétorqué: “oui, je vais porter plainte contre ces filles et contre le collège. “Dès ce moment-là, ça s’est retourné contre moi”.





Après son hospitalisation, la situation était encore pire qu’avant. Dinah a pris le confinement comme un soulagement, ne devant plus aller à l’école. Cependant, elle a tout de même fini par devoir retourner à l’école.