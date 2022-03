La famille de Gabby Petito attaque les parents de Brian Laundrie: “Ils ont fait preuve d'un comportement atroce”

Brian Laundrie et Gabby Petito et la menace de plainte

La famille de Gabby Petito a intenté une action civile contre les parents du petit ami de leur fille, arguant qu’ils ont dissimulé des informations importantes durant les opérations de recherche. “Ils ont fait preuve d’un comportement choquant, atroce et qui dépasse toutes les limites possibles de la décence”, affirment-ils dans leur plainte.





La disparition de Gabby Petito, 22 ans, a fait la une des journaux aux États-Unis et au-delà des frontières pendant des semaines. En juin de l’année dernière, la jeune femme et son fiancé, Brian Laundrie, avaient entamé un road trip à travers les États-Unis qu’ils relataient sur les réseaux sociaux. Mais le 1er septembre, le jeune homme était rentré seul chez ses parents. Après des recherches intensives, le corps de Gabby était retrouvé dans un parc national du Wyoming. L’autopsie a déterminé qu’elle avait été étranglée.

Dans le même temps, Brian Laundrie avait, lui aussi, été porté disparu. Son corps a finalement été retrouvé en octobre dans une réserve naturelle de Floride, non loin du domicile de ses parents. Il s’était tiré une balle dans la tête. Un sac à dos et un journal intime ont également été trouvés à proximité.





Nouvelle plainte

Les parents de Gabby Petito accusent désormais ceux de Brian Laundrie d’avoir caché que leur fils avait tué la jeune femme. Dans une action en justice intentée en Floride, ils soutiennent que Christopher et Roberta Laundrie ont caché aux enquêteurs que leur fils avait avoué le meurtre, alors que les recherches pour retrouver Gabby étaient toujours en cours.





Un comportement “choquant”

“Ce faisant, Christopher Laundrie et Roberta Laundrie ont agi avec malveillance ou une grande indifférence à l’égard des droits de Joseph Petito et Nicole Schmidt (les parents de Gabby, NDLR)”, peut-on lire dans la plainte. Un comportement, selon eux, “choquant, atroce et qui dépasse toutes les limites possibles de la décence”.





Ils pensent que les Laundrie étaient au courant des actions de leur fils dès le lendemain de sa mort. Le 28 août, la famille du jeune homme a contacté l’avocat Steve Bertolino et lui a envoyé un acompte le 2 septembre, selon l’action en justice.





Les parents de Gabby ajoutent qu’ils “prenaient des dispositions pour qu’il (Brian) quitte le pays”. Aucune preuve n’a été fournie pour étayer cette affirmation.





Ils réclament au moins 30.000 dollars (environ 27.500 euros, NDLR) de dommages et intérêts pour la “souffrance et angoisse mentale” causées.





“Les Laundrie n’avaient aucune obligation de parler”

L’avocat de la famille Laundrie a précisé que ses clients étaient parfaitement en droit de ne pas parler. Il a également nié les allégations faites dans la plainte. “Ce procès ne change rien au fait que les Laundrie n’avaient aucune obligation de parler aux forces de l’ordre ou à un tiers, y compris la famille Petito”, a déclaré Steven Bertolino. “Ce principe juridique fondamental rend les revendications des Petito sans fondement au regard de la loi.”