La Fédération suédoise du sexe organise les premiers championnats européens du sexe

En suède, il existe une Fédération du sexe. Celle-ci organise dès le 08 juin prochain, le "Sex EC", les championnats européens du sexe. C’est du moins ce qu'indiquent plusieurs médias suédois à l’instar de Stonyheter et Expressen. La compétition est censée durer six semaines si le public est au rendez-vous, a laissé entendre Dragan Bratic, président de la Fédération suédoise du sexe.







Dans un endroit secret





Les compétiteurs viennent des pays comme la Croatie, la Grande-Bretagne, la Slovénie, l’Ukraine, la France, la Russie, l’Espagne, la Finlande et l’Italie. Le tournoi se déroulera à Jonkoping (dixième ville du pays), dans un endroit gardé secret. Il est ouvert à 20 participants. Selon Bratic, 13 personnes se sont déjà inscrites dont sept femmes et six hommes de douze pays différents.





Les candidats doivent choisir librement leurs partenaires parmi les inscrits. Un jury sera formé pour les évaluer sur des critères comme la séduction, les préliminaires, la pénétration et l’exécution artistique des poses.





Jugés par le public et le jury





L’évènement sera retransmis en direct pour le public intéressé et le jury. Selon le président de la Fédération suédoise du sexe, les partenaires auront chaque jour des rapports sexuels de 45 minutes pour montrer leurs performances.





Les scores des juges et du public sont additionnés. Ceux qui ont les mauvaises notes sont éliminés au fur et à mesure du concours, jusqu’à ce que les vainqueurs soient désignés. « C’est comme le concours Eurovision de la chanson » explique Dragan Bratic. Il précise qu’il n’y a aucune contrainte.





« A tout moment, les candidats peuvent dire : Non ce n’est pas pour moi, je m’en vais »





Les candidats peuvent donc abandonner à tout moment. « Ce sont des adultes qui décident eux-mêmes de le faire ou non. Nous avons un enregistrement par caméra 24/24 et 7j/7. Vous choisissez la caméra que vous voulez voir quand ils dorment, se douchent ou cuisinent, font de l’exercice ou sont dans le salon. A tout moment, les candidats peuvent dire : Non ce n’est pas pour moi, je m’en vais » a déclaré Bratic.





Il faut dire que le sexe n’a pas été déclaré comme sport national en Suède. La Confédération suédoise des sports a même rejeté en décembre dernier, la demande d’adhésion de la Fédération suédoise de sexe.