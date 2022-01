La femme qui a vu le Belge disparu à Tenerife pour la dernière fois témoigne: “On l’a mis sur un lit d’hôpital, et puis il a disparu”

Disparition d'un Belge en Espagne

Où est passé Guido Elsen? Depuis trois semaines, les proches du Belge, disparu à Tenerife, sont sans nouvelles de lui. Guido Elsen passait des vacances sur l’île des Canaries lorsqu’il a fait une réaction allergique. Emmené aux urgences, l’homme a ensuite mystérieusement disparu. La femme qui l’a vu pour la dernière fois s'est confiée à Het Laatste Nieuws.





Guido Elsen, un retraité de 62 ans de Nieuwrode, dans le Brabant flamand, est arrivé à Tenerife le 6 décembre dernier afin d’y passer deux semaines de vacances. Au programme: farniente, boire des coups avec des amis et, surtout, se reposer. Car Guido souffre de rhumatismes et a le cœur fragile, ce qui l’oblige à prendre des médicaments tous les jours.





Le sexagénaire connaît l’île espagnole comme sa poche. Il y a beaucoup d’amis et séjourne habituellement à l’hôtel Conquistador à Playa de las América. Un complexe très prisé des Belges, juste à côté du bar noir-jaune-rouge Manneken Pis.





Réaction allergique

“J’ai fait sa connaissance environ trois jours avant sa disparition grâce à des amis communs”, raconte une Belge qui souhaite rester anonyme. “Guido est un homme sociable et généreux. Il a payé plusieurs fois la tournée générale. Guido m’a dit qu’il avait une compagne, mais qu’elle n’avait pas pu venir car elle devait travailler à Gasthuisberg, à Louvain. Mon compagnon et moi logions dans le même hôtel que lui, nous nous croisions donc souvent”, raconte la Flamande.









Notamment le 12 décembre, lorsque Guido lui a montré une photo de lui, le visage tuméfié, prise la nuit précédente. “J’ai immédiatement reconnu les symptômes d’une allergie puisque j’en souffre moi-même. Je lui ai donc conseillé de prendre aussi mes médicaments.”





Le matin du 13 décembre, tout le monde a pris son petit-déjeuner dans la salle à manger de l’hôtel. Guido était également présent. “Il semblait aller mieux”, dit-elle. “Je me suis assise à côté de lui et je lui ai proposé d'aller à la plage, ce qu’il a accepté.” Mais après quelques heures au soleil, les choses ont mal tourné. “Il a soudainement paniqué, était très nerveux et avait du mal à parler. Nous avons décidé de l’emmener à l’hôtel pour appeler un médecin. Il était alors 15h45. Une demi-heure plus tard, le médecin est arrivé. Son diagnostic était clair: il s'agissait d’une crise d’allergie. Guido a dû aller à l’hôpital. Il m’a demandé d’aller chercher son sac à dos, son argent et ses papiers dans sa chambre, après quoi je suis montée avec lui dans une ambulance. En chemin, le docteur m’a donné son téléphone portable. Guido a été emmené aux urgences et moi, je suis restée à la réception pour régler toute la paperasse.” Vers 17 heures, on lui a annoncé que Guido pourrait quitter l’hôpital dans l’heure.





Panique

Une heure et demie plus tard, un employé de l’hôpital a crié le nom de Guido à l’entrée des urgences. “Je lui parle et lui demande: ‘Guido est avec vous, n’est-ce pas ?’, dit la femme. La réponse lui a donné la chair de poule: “Non, on l’a mis dans un lit et il est parti”. C’est la panique, tout l’hôpital est fouillé de fond en comble, et aucune trace de Guido à son hôtel.





“Guido s'est évaporé dans la nature”, constate son cousin Steven van de Kerkhof. “Tout le monde est à sa recherche: la police, l’hôpital, la cellule de crise des affaires étrangères, le consulat, les médias locaux,... Mais pour l’instant, nous n’avons aucune trace de lui. Même sur les images des caméras de l’hôpital, la police n’a rien vu. Guido a beaucoup d’amis ici, tout le monde le cherche. Nous sommes très inquiets”, confie son cousin.





“Guido, si tu lis ceci: s’il te plaît l’ami, manifeste-toi”

L’un de ses amis est Johan De Brouwer, un gérant de camping luxembourgeois. Depuis la disparition du Belge, il sillonne les routes chaque jour pour retrouver Guido. “S’il avait eu une crise cardiaque, on l’aurait retrouvé ici depuis longtemps”, dit Johan. “Et je refuse de croire que Guido se ferait du mal, il n’est pas comme ça. Mais nous n’avons aucune piste”, dit-il en soupirant. “Guido, si tu lis ceci: s’il te plaît l’ami, manifeste-toi.”