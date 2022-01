La fille de Didier Raoult part en guerre judiciaire contre l'IHU de son père

Une première audience concernant la plainte de Magali Carcopino-Tusoli contre un proche de Didier Raoult aura lieu le 4 février prochain.





Nouveaux ennuis à l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU). Le Dr Magali Carcopino-Tusoli, fille de Didier Raoult et son époux, Xavier Carcopino, ont porté plainte contre un proche du professeur pour “diffamation et injures”, révèle une enquête du Monde, publiée ce mercredi 12 janvier. L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), membre fondateur de l’IHU et l’un de ses principaux soutiens financiers, se portera partie civile aux côtés des plaignants.





Spécialiste en médecine vasculaire exerçant à l’hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, Magali Carcopino-Tusoli se dit victime de cyberharcèlement de la part du biochimiste Éric Chabrière. La raison? Sur les réseaux sociaux, elle déclarait notamment que certains scientifiques “ne doivent pas être idolâtrés” et que le Covid-19 “se fout complètement des fantasmes de grandeur”, rapporte le quotidien.