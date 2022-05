La fille de Poutine aurait une relation avec le danseur de ballet Igor Zelensky et se serait rendue à Munich plus de 50 fois ces dernières années

La fille de Poutine aurait une relation avec le danseur de ballet Igor Zelensky

Katerina Tikhonova, la fille cadette du président russe Vladimir Poutine, a pris l’avion pour la ville allemande de Munich plus de 50 fois entre 2017 et 2019. C’est ce que révèle une enquête menée conjointement par le site d’information indépendant russe IStories et l’hebdomadaire allemand Der Spiegel. Selon ces médias, Katerina Tikhonova entretient une relation avec Igor Zelensky, l’ancien directeur du Ballet d’État de Bavière.





Les données de vol obtenues par les deux médias montrent qu’à chaque fois, Mme Tikhonova a utilisé un avion affrété aux frais de l’État russe et était accompagnée d’agents du service de sécurité de M. Poutine. Les dates de vol du printemps 2020 comprenaient également les passeports d’une fillette de deux ans et d’Igor Zelensky, l’ancien directeur du Ballet d’État de Bavière, une compagnie de ballet professionnelle de Munich. Selon le rapport, Zelensky serait le partenaire de Tikhonova et le père de son enfant.





Démission de la compagnie de ballet

Avant de devenir directeur de la compagnie de ballet en 2016, Igor Zelensky - qui, soit dit en passant, n’a aucun lien de parenté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky - était un danseur de ballet de renommée internationale. Mais, le 4 avril de cette année, il a démissionné “pour des raisons familiales”. Selon Serge Dorny, directeur de la société, Zelensky a été prié de démissionner après avoir refusé de s’exprimer publiquement contre l’invasion russe de l’Ukraine.





M. Zelensky fait également partie du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine culturel russe, qui construit actuellement un centre culturel en Crimée et qui entretiendrait des liens étroits avec M. Poutine.





“Probablement un couple”

Une source anonyme du Ballet d’État de Bavière a déclaré à Der Spiegel que M. Zelensky entretenait “très probablement” une relation avec Mme Tikhonova, elle-même ancienne danseuse de rock acrobatique. Elle était auparavant mariée au milliardaire russe Kirill Shamalov, mais selon IStories, le couple s’est séparé en 2017. À la même époque, Mme Tikhonova a commencé à se rendre régulièrement à Munich.





Afin de protéger l’identité de l’enfant, IStories et Der Spiegel ne divulguent pas le nom de la fille présumée de Mme Tikhonova, qui est née en 2017, mais partagent que la fille a le patronyme Igorevna, qui fait référence au prénom de son père.





En outre, IStories et Der Spiegel ont également pu inspecter une lettre et un courriel de 2019 dans lesquels Mme Tikhonova indiquait qu’elle allait déménager à Munich. Ces derniers mois, son père s’est montré très critique à l’égard des Russes qui choisissent l’Occident plutôt que leur patrie. “Le problème est que beaucoup de ces personnes sont mentalement là-bas, pas ici, pas avec notre peuple, pas avec la Russie”, a déclaré Poutine à la mi-mars.





On ne sait pas où se trouvent Tikhonova et Zelensky en ce moment.