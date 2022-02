La fille du porte-parole du Kremlin s’oppose publiquement à l’invasion de l’Ukraine

La fille du porte Parole du Kremlin contre l'invasion Russe en Ukraine

La fille du porte-parole du président Vladimir Poutine a partagé un slogan anti-guerre sur Instagram vendredi, rapporte, entre autres, Business Insider.

Hier soir, Elizaveta Peskova a partagé aujourd’hui le slogan “HETBO?HE” (non à la guerre, ndlr) dans ses stories sur Instagram. Le radiodiffuseur russe TV Rain a partagé cette information sur Twitter. Ce slogan est celui des manifestants russes qui s’opposent à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.





Elizaveta Peskova, 24 ans, est la fille de Dmitry Peskov, le principal porte-parole du Kremlin, qui défend avec ferveur les actions de la Russie et attaque régulièrement les États-Unis et leurs alliés. La jeune femme a rapidement supprimé son message des réseaux sociaux puisque celui-ci n’était déjà plus visible ce samedi matin. La Russe pourrait avoir décidé d’effacer le message sous la pression de son père et de ses proches, estiment plusieurs médias.