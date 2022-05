La fin du tout gratuit sur Twitter? La nouvelle annonce d’Elon Musk

Elon Musk a déclaré mardi que Twitter pourrait facturer une “légère” redevance pour les utilisateurs commerciaux et gouvernementaux, dans le cadre des efforts déployés par l’entrepreneur milliardaire pour augmenter les revenus de sa nouvelle acquisition, qui ont pris du retard par rapport à des rivaux plus importants comme Facebook de Meta.

“Twitter sera toujours gratuit pour les utilisateurs occasionnels, mais peut-être un léger coût pour les utilisateurs commerciaux/gouvernementaux”, a déclaré Musk dans un tweet.

La semaine dernière, Reuters avait rapporté qu’Elon Musk avait déclaré aux banques qu’il développerait de nouvelles façons de monétiser les tweets et qu’il sévirait sur la rémunération des cadres pour réduire les coûts de la société de plateforme de réseaux sociaux.

Musk a également déclaré qu’il prévoyait de développer des fonctionnalités pour accroître les revenus des entreprises, y compris de nouvelles façons de tirer profit des tweets qui contiennent des informations importantes ou deviennent viraux.

Lors du gala annuel du Met à New York lundi, Musk a déclaré que la portée de Twitter n’était actuellement que “de niche” et qu’il souhaiterait qu’un pourcentage beaucoup plus important du pays y soit présent.

Une série de changements

Depuis le mois dernier, M. Musk propose une série de changements à apporter à Twitter.

Dans des tweets qui ont été supprimés par la suite, Elon Musk a suggéré des changements au service d’abonnement premium Twitter Blue, notamment la réduction de son prix, l’interdiction de la publicité et la possibilité de payer en dogecoin, une crypto-monnaie.

Après avoir signé l’accord d’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, Musk a déclaré qu’il voulait améliorer la plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités, rendre les algorithmes open source pour augmenter la confiance, vaincre les robots spammeurs et authentifier toutes les personnes humaines.

