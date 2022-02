La finale de la C1 délocalisée, les compétitions annulées en Ukraine: les 5 conséquences du conflit ukrainien pour le sport

Les compétitions annulées en Ukraine

Le monde du sport n’échappera pas à certaines conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine. La finale de la Ligue des champions ne devrait pas avoir lieu à Saint-Pétersbourg, et le sponsoring du fournisseur de gaz russe Gazprom est également remis en question. Pendant ce temps, les évènements sportifs ont été annulés en Ukraine.





1. La finale de la C1 délocalisée

La finale de la Ligue des champions était prévue le 28 mai, à Saint-Pétersbourg. Selon l’agence de presse américaine AP et le Times, l’UEFA a décidé de la délocaliser en raison de la guerre en Ukraine. Officiellement, l’instance européenne de football a annoncé jeudi l’organisation d’une réunion extraordinaire vendredi pour “évaluer la situation” après l’attaque de l’Ukraine par la Russie. L’UEFA réunira son comité exécutif vendredi à 10H00 pour “prendre toutes les décisions nécessaires”, a-t-elle annoncé dans un communiqué.





Cette réunion d’urgence intervient alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mardi qu’il y avait “aucune chance” que la Russie puisse accueillir des tournois de football dans les prochaines semaines. La ministre britannique des Sports et de la Culture, Nadine Dorries, avait déjà dit sur Twitter avoir de “vives inquiétudes” sur l’organisation d’événements sportifs en Russie, citant notamment la finale de la Ligue des champions. “Nous n’autoriserons pas le président Poutine à exploiter des événements sur la scène internationale pour légitimer son invasion illégale de l’Ukraine”, avait-elle ajouté, précisant qu’elle s’entretiendrait avec les “organes de gouvernance compétents”.





Saint-Pétersbourg attendait depuis deux ans la finale de la C1: les éditions 2020 et 2021 avaient déjà été déplacées à Lisbonne et à Porto en raison de la pandémie. La Russie ne se laissera pas influencer par cette question. “Nous préparons la finale comme prévu”, a déclaré Alexey Sorokin du comité d’organisation. “Nous attendons la présence de plus de 50 000 fans étrangers.





2. Les autres compétitions

La Pologne a déjà demandé à la FIFA que le match de qualification pour la Coupe du monde du 24 mars soit joué sur un terrain neutre plutôt qu’en Russie. Si la Russie gagne, un match contre la Suède ou la République tchèque l’attend cinq jours plus tard. De son côté, l’Ukraine doit jouer son barrage contre l’Ecosse. La tenue de ce match est aujourd’hui incertaine. Pour l’heure, la participation des équipes nationales d’Ukraine aux compétitions sportives internationales n’est cependant pas annulée.





Dans les compétitions européennes de clubs, le problème est moins aigu. En Ligue des champions et en Ligue de conférence, tous les clubs russes et ukrainiens sont déjà éliminés. En Ligue Europa, le Zenith Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou sont encore en lice.





D’autres événements en Russie semblent soudainement moins certains, comme la Coupe du monde de volley-ball masculin à la fin du mois d’août et la course de F1 de Sochi à la fin du mois d’août. Les deux fédérations (FIVB et FIA) ont déjà fait savoir qu’elles suivaient de près la situation.





3. Les évènements sportifs annulés en Ukraine

Tous les évènements sportifs prévus en Ukraine sont annulés pendant un mois, a annoncé le ministère ukrainien de la jeunesse et des sports après l’instauration de l’état d’urgence dans le pays. Aucune manifestation sportive ne sera ainsi organisée au cours des 30 prochains jours. La ligue de football ukrainienne a confirmé la suspension de son championnat. Les championnats ukrainiens d’athlétisme en salle sont annulés, a confirmé aussi la ligue d’athlétisme ukrainienne.





4. Schalke retire le nom de Gazprom de ses maillots

Le Parlement européen a demandé à l’UEFA de revoir ses liens avec le fournisseur de gaz russe Gazprom, principal sponsor de la Ligue des Champions et de l’Euro 2024 prévu en Allemagne contre 50 millions d’euros par an. Depuis l’année dernière, Gazprom dispose d’un siège au comité exécutif de l’UEFA: Alexander Djukow est non seulement le président de la fédération russe de football, mais aussi le PDG de Gazprom Neft.





Le club de foot allemand de Schalke (D2) a décidé de retirer de ses maillots le nom et le logo du fournisseur de gaz russe, son sponsor principal. “Au vu des événements, développements et aggravations des derniers jours, le FC Schalke 04 a décidé de retirer le mot Gazprom de ses maillots”, indique jeudi le club dans un communiqué. Pour le prochain match samedi à Karlsruhe, les maillots seront floqués du simple nom “Schalke 04".





Un peu plus tôt jeudi matin, Matthias Warnig, le PDG allemand de la société d’exploitation du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l’Allemagne, avait démissionné du conseil de surveillance, après avoir été ciblé par des sanctions américaines.





5. Des sanctions contre la Russie