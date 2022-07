La foudre s’abat sur une base américaine: un mort et neuf blessés

La foudre qui s'est abattue sur une base militaire de l'État américain de Géorgie a tué un soldat et blessé neuf autres.

L'incident s'est produit mercredi matin heure locale dans une zone d'entraînement de la base militaire de Fort Gordon près de la ville d'Augusta, rapportent divers médias américains citant une porte-parole.

Au moment de l'incident, une tempête balayait la région.

L'état des blessés est pour l'instant inconnu. Il est également difficile de savoir si la foudre a frappé directement toutes les victimes ou si les blessures ont été causées d'une autre manière, a rapporté le New York Times.

