La France est encore "loin du déconfinement", avertit le porte-parole du gouvernement

La France est encore "loin du déconfinement", a averti mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en évoquant une "adaptation du confinement" au 1er décembre plutôt qu’un desserrement, face à l’épidémie de Covid-19.





"Premières lueurs d’espoir"





"Nous ne sommes pas du tout au déconfinement, on en est même loin. On parle d’une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre si la situation sanitaire nous le permet", a affirmé Gabriel Attal, soulignant la "tension extrême dans les hôpitaux" lors du compte rendu du Conseil des ministres. Appelant à "ne pas donner le sentiment que la crise est derrière nous", il a souligné que "nous sommes encore très loin d’avoir gagné la guerre face au virus", et que "nous devons vivre avec les contraintes nécessaires à sa maîtrise pendant encore un certain temps".





"Le président l’a rappelé : relâcher nos efforts maintenant, c’est prendre le risque de les avoir faits pour rien", a-t-il ajouté, alors que "de premiers résultats et de premières lueurs d’espoir", "fruits de la mobilisation des Français", "sont visibles".

Un palier "autour du 1er décembre"





Il a rappelé qu’Emmanuel Macron s’est engagé à ce qu’un point sur l’évolution de l’épidémie et du confinement soit fait "tous les 15 jours". "Il y aura encore des étapes, le confinement se poursuivra à partir du 1er décembre y compris s’il doit être adapté", a-t-il dit.





Gabriel Attal a également précisé le calendrier pour les jours à venir : point presse hebdomadaire du ministre de la Santé Olivier Véran jeudi, réunion du Premier ministre Jean Castex avec les chefs de partis et groupes politiques vendredi après-midi, réunion avec les partenaires sociaux la semaine prochaine, avant, également la semaine prochaine, une prise de parole d’Emmanuel Macron à l’approche du 1er décembre.





À propos des petits commerces, qui appellent, avec certains élus, à une réouverture à cette date, il a parlé d’"un palier autour du 1er décembre", là encore si la situation sanitaire continue de s’améliorer et "si un protocole sanitaire est adopté en concertation". Il a par ailleurs précisé qu’au 16 novembre, "plus de 1,2 million" de contrôles avaient été réalisés en France et "152 000 infractions" relevées, dont près d’un tiers en Ile-de-France.