La France nomme un ambassadeur pour les droits des personnes "LGBT+"

La France a annoncé vendredi avoir nommé Jean-Marc Berthon au poste d'ambassadeur pour les droits des personnes "LGBT+" (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et plus), conformément à un engagement pris le 4 août par le président Macron.





"Alors que l'homosexualité et la transidentité sont toujours pénalisées par de nombreux États et que les droits des personnes LGBT+ sont remis en cause à travers le monde, l'ambassadeur aura pour mission de porter la voix et l'action de la France en la matière, avec le soutien de l'ensemble du réseau diplomatique français", a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.