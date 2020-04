La France présente la cartographie du coronavirus pour un déconfinement différencié

En France, les cartes des départements classés « vert » et « rouge » ont été présentées jeudi soir par le ministre de la Santé. Elles indiquent notamment le taux de circulation du virus dans chaque département et elles seront prises en compte au moment du déconfinement. Les territoires en vert auront plus de liberté que ceux en rouge.





Une France entièrement rouge dans un quart nord-est du pays incluant Paris, et majoritairement verte sur la façade atlantique. Voilà résumé cette première carte météo – si l'on peut dire – du virus.



#Coronavirus #COVID19 | Carte

Synthèse de la situation au 30 avril 2020 pic.twitter.com/SbWqr2i3Iu — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 30, 2020



Deux facteurs ont été agrégés pour classer les départements : d'abord le taux de circulation du virus dans chacun d'entre eux, et puis, la tension hospitalière sur les lits de réanimation.





À partir du 11 mai, un troisième critère sera introduit : le niveau de préparation pour mener à bien les tests et les dépistages.





Au total, jeudi soir, 35 départements sur 101 étaient classés « rouge ». Mais attention, il s'agit d'une photographie à un instant T. et la situation est bien sûr évolutive. Chaque soir, une nouvelle carte devrait d'ailleurs être présentée.





La semaine prochaine, le 7 mai, on connaîtra la carte figée qui sera retenue pour mener le déconfinement. Car c'est là toute l'utilité de ce code couleur : le déconfinement sera plus large dans les territoires classés « vert », et plus restreint ceux classés « rouge ».





Par exemple, les départements « rouge » pourraient continuer à voir leurs parcs et jardins publics fermés après le 11 mai, mais aussi leurs collèges et mêmes certains commerces localement.