La France "regrette" la décision de Ouagadougou de suspendre France 24

La France "regrette la décision prise par les autorités burkinabè de suspendre la diffusion de France 24" au Burkina Faso en raison d'une interview sur la chaîne d'informations du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a indiqué lundi le ministère français des Affaires étrangères.

Paris réaffirme en outre "son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à une information libre et plurielle et au débat public, partout dans le monde", a ajouté le Quai d'Orsay dans un communiqué.