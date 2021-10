La France va interdire le plastique autour des fruits et légumes

Interdiction de plastique en France

Il ne sera plus possible de vendre une trentaine de types de fruits et légumes dans des emballages en plastique à partir de l’année prochaine en France, a annoncé le gouvernement lundi.





Il s’agit de légumes tels que les pommes de terre, les aubergines, les choux-fleurs, les courgettes, les concombres et les carottes, et de fruits tels que les pommes, les poires et les oranges.





Avec cette interdiction, le gouvernement français souhaite réduire la quantité de déchets plastiques. Selon les ministères compétents, cela permettra d’économiser plus d’un milliard d’emballages en plastique par an.