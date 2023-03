La fusée de SpaceX et les membres de la mission Crew-6 ont décollé vers l’ISS

Les astronautes de cette mission relèveront une partie de l’équipage actuel de la Station spatiale internationale.



Après l’annulation à la dernière minute du lancement en début de semaine, la fusée de SpaceX transportant quatre astronautes – deux Américains, un Russe et un Emirati –, a décollé jeudi 2 mars depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS).



« Le lancement de #Crew6 a eu lieu le 2 mars à 0 h 34 [6 h 34, heure de Paris], illuminant le ciel alors que l’équipage se dirige vers l’orbite à bord de la capsule Dragon Endeavour de @SpaceX », a déclaré l’agence spatiale américaine sur Twitter.





Liftoff! Dragon takes flight!#Crew6 launched at 12:34am ET (0534 UTC) March 2, lighting up the skies as the crew heads to orbit in the @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/lEgqJmRu76 — NASA (@NASA) March 2, 2023

La capsule Dragon dans laquelle voyagent les quatre passagers doit s’amarrer vendredi à l’ISS à 7 h 17 après un trajet d’un peu plus de vingt-quatre heures. Les astronautes resteront dans la station environ six mois.